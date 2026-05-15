Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei bekämpft Straßenkriminalität in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch, 13. Mai, ist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes gegen die Straßenkriminalität in Grevenbroich vorgegangen.

Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiwache Grevenbroich, des Kriminalkommissariats 24 sowie der Motorradstaffel. Es konnten zahlreiche Delikte festgestellt werden.

Unter anderem wurde gegen 13:15 Uhr an der Richard-Wagner-Straße ein Fahrzeug aufgrund eines defekten Rücklichts kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrzeugführer nicht nur nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, sondern offenbar auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Er wurde auf eine Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen 16:45 wurde am Platz der Deutschen Einheit ein 23-Jähriger kontrolliert. Dieser führte Marihuana sowie eine größere Menge Bargeld mit sich, so, dass der Verdacht aufkam, der Grevenbroicher würde mit den Drogen Handel treiben. Dieser Verdacht konnte durch eine anschließende Wohnungsdurchsuchung erhärtet werden. Bereits um 12:30 hatten die Einsatzkräfte einen 20-Jährigen an der Blumenstraße kontrolliert. Dieser führe ein Mountainbike mit sich, welches sich nach Kontrolle des Codierungsstickers als mutmaßlich gestohlen herausstellte. Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt und kann nun dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Außerdem wurden mehrere Personen angetroffen, die verbotene Messer mit sich führten oder offenbar unter dem Einfluss illegaler Betäubungsmittel standen.

Die Polizei bewertet diesen Sondereinsatz als Erfolg für die öffentliche Sicherheit. Die Polizei wird auch in Zukunft schwerpunktmäßig sowohl in Uniform als auch verdeckt sowie im Rahmen der Streife im Stadtgebiet unterwegs sein und sich aktiv gegen die Straßenkriminalität einsetzen.

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