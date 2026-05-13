PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 260513-2-K/NE Durchsuchungen in Köln und Neuss nach Hinweisen auf mutmaßliches Drogenlabor - Spezialkräfte im Einsatz

Köln / Neuss (ots)

Aufgrund lokaler Bezüge spiegeln wir die Pressemeldung der Polizei Köln:

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen einen Neusser (39) wegen des Verdachts der Herstellung und des Handels mit Betäubungsmitteln hat die Polizei Köln am frühen Mittwochmorgen (13. Mai) gegen 5 Uhr eine Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld sowie eine Wohnung in Neuss durchsucht.

An dem Einsatz in Köln waren neben Spezialkräften der Polizei auch Spezialisten der Feuerwehr Köln beteiligt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass in der Halle gefährliche oder giftige Chemikalien gelagert waren. Dieser Verdacht bestätigte sich nach Abschluss der Durchsuchung nicht.

Die Beamten trafen in der Halle zwei Männer (19, 45) an. Den 45-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest, da er nach ersten Erkenntnissen illegal in Deutschland ist.

Die Ermittler prüfen zudem, warum sich die Männer in der Nacht in der Halle aufhielten. Zudem stellte die Polizei mehrere Handys, Datenträger und eine geringe Menge Cannabis sicher.

Zeitgleich durchsuchten Kriminalbeamte in Neuss die Wohnung des 39-jährigen Mieters der Lagerhalle und stellten einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher.

Nach einem anonymen Hinweis hatte die Polizei im September 2025 die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (sw/ts)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 14:39

    POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

    Neuss (ots) - Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 10.05.2026, 10:42 Uhr, über eine vermisste 86-jährige Dame aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6272180) und baten die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wir müssen nunmehr leider mitteilen, dass die Neusserin am Mittwochvormittag (13.05.) tot aufgefunden worden ist. Hinweise auf einen Suizid oder ein Fremdverschulden am Tod der Seniorin ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 12:37

    POL-NE: Unbekannter rastet an Ampel aus - Polizei sucht Zeugen

    Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag (07.05.), gegen 13:40 Uhr, befuhr eine 18-jährige Neusserin mit ihrem Pkw die Roseller Straße in Richtung Neuss. Nach ersten Erkenntnissen befand sich hinter ihr ein Pkw, welcher mit einem ihr unbekannten Mann besetzt war. Auf der Roseller Straße fuhr er der Neusserin mehrmals nah auf und betätigte die Lichthupe. Bereits im Vorfeld hupte er die Autofahrerin an. An der Kreuzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren