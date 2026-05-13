Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster aus Meerbusch ist wieder da

Meerbusch (ots)

Mit einer Pressemeldung vom 12.05.2026 - 10:55 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6273378) bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem 61-Jährigen, welcher aus einer Pflegeunterkunft in Meerbusch abgängig war. Inzwischen konnte der Vermisste wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und nimmt alle Fahndungsmaßnahmen zurück.

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