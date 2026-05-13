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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster aus Meerbusch ist wieder da

Meerbusch (ots)

Mit einer Pressemeldung vom 12.05.2026 - 10:55 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6273378) bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem 61-Jährigen, welcher aus einer Pflegeunterkunft in Meerbusch abgängig war. Inzwischen konnte der Vermisste wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und nimmt alle Fahndungsmaßnahmen zurück.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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