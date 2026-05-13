PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter rastet an Ampel aus - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (07.05.), gegen 13:40 Uhr, befuhr eine 18-jährige Neusserin mit ihrem Pkw die Roseller Straße in Richtung Neuss. Nach ersten Erkenntnissen befand sich hinter ihr ein Pkw, welcher mit einem ihr unbekannten Mann besetzt war. Auf der Roseller Straße fuhr er der Neusserin mehrmals nah auf und betätigte die Lichthupe. Bereits im Vorfeld hupte er die Autofahrerin an. An der Kreuzung Roseller Straße / B 477 kam die junge Frau mit ihrem Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel zum Stehen. Der unbekannte Mann stieg aus seinem Auto und rüttelte an der Fahrzeugtür der Neusserin, welche jedoch abgeschlossen war. Ebenfalls schlug er mehrfach gegen die Fahrzeugscheibe. Nach ersten Ermittlungen beleidigte und bedrohte er dabei die Frau. Als die Ampel grün anzeigt, setzte die Neusserin ihre Fahrt über die Kreuzung fort und der Tatverdächtige biegt mit seinem Pkw nach rechts auf die B477 ab.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Pkw.

Der Tatverdächtige sei circa 185 Zentimeter groß, habe dunkle Haare, welche zu einem Dutt zusammengebunden waren und trug eine schwarze Sonnenbrille sowie dunkle Kleidung. Der Unbekannte sei circa 40 bis 45 Jahre alt und wird mit einem sportlichen Erscheinungsbild beschrieben.

Während des Vorfalls befanden sich mehrere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich und warteten ebenfalls an der Ampel. Personen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 12:12

    POL-NE: Mutmaßlicher Dieb wird mit Haftbefehl gesucht

    Neuss (ots) - Einen 39 Jahre alten, wohnsitzlosen Mann aus Polen haben Polizeibeamte am Dienstag (12.05.), gegen kurz vor 15:00 Uhr, an der Römerstraße in Weissenberg vorläufig festgenommen. Der Mann soll zuvor im Außenbereich eines Lebensmitteldiscounters säckeweise Pfandflaschen gestohlen und einen Mitarbeiter des Marktes getreten und gestoßen haben, als ihn dieser an der Flucht hindern wollte. Der Angestellte ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 11:07

    POL-NE: Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon heraus!

    Kaarst (ots) - Am Dienstag (12.05.) erschien bei einer 75-jährigen Kaarster eine Nachricht auf ihrem Computer. Es solle sich ein Trojaner auf ihrem Computer befinden und dazu müsse man nun eine Telefonnummer wählen. Als die Kaarsterin dieser Aufforderung nachkam, nahm eine männliche Person das Gespräch entgegen. Der Unbekannte schaltete sich über Fernzugriff auf ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 11:06

    POL-NE: Zwei Personen bei Unfall verletzt

    Korschenbroich (ots) - Am frühen Montagmorgen, 11. Mai, ist es an der Kreuzung der Straßen Raderbroich, Willicher Straße und Landstraße 382 zu einem Unfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 41-Jähriger aus Korschenbroich mit seinem Motorrad die Landstraße in Fahrtrichtung Willich. Zeitgleich fuhr eine 65-jährige Willicherin in der Gegenrichtung auf der Willicher Straße und beabsichtige, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren