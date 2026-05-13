Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter rastet an Ampel aus - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (07.05.), gegen 13:40 Uhr, befuhr eine 18-jährige Neusserin mit ihrem Pkw die Roseller Straße in Richtung Neuss. Nach ersten Erkenntnissen befand sich hinter ihr ein Pkw, welcher mit einem ihr unbekannten Mann besetzt war. Auf der Roseller Straße fuhr er der Neusserin mehrmals nah auf und betätigte die Lichthupe. Bereits im Vorfeld hupte er die Autofahrerin an. An der Kreuzung Roseller Straße / B 477 kam die junge Frau mit ihrem Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel zum Stehen. Der unbekannte Mann stieg aus seinem Auto und rüttelte an der Fahrzeugtür der Neusserin, welche jedoch abgeschlossen war. Ebenfalls schlug er mehrfach gegen die Fahrzeugscheibe. Nach ersten Ermittlungen beleidigte und bedrohte er dabei die Frau. Als die Ampel grün anzeigt, setzte die Neusserin ihre Fahrt über die Kreuzung fort und der Tatverdächtige biegt mit seinem Pkw nach rechts auf die B477 ab.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Pkw.

Der Tatverdächtige sei circa 185 Zentimeter groß, habe dunkle Haare, welche zu einem Dutt zusammengebunden waren und trug eine schwarze Sonnenbrille sowie dunkle Kleidung. Der Unbekannte sei circa 40 bis 45 Jahre alt und wird mit einem sportlichen Erscheinungsbild beschrieben.

Während des Vorfalls befanden sich mehrere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich und warteten ebenfalls an der Ampel. Personen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012)

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