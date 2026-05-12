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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Korschenbroich (ots)

Am frühen Montagmorgen, 11. Mai, ist es an der Kreuzung der Straßen Raderbroich, Willicher Straße und Landstraße 382 zu einem Unfall gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 41-Jähriger aus Korschenbroich mit seinem Motorrad die Landstraße in Fahrtrichtung Willich. Zeitgleich fuhr eine 65-jährige Willicherin in der Gegenrichtung auf der Willicher Straße und beabsichtige, nach links in den Raderbroich abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer, dieser wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein massiver Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme, zu der auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen wurde, wurde die Kreuzung gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Weiterführende Zeugenhinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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