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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht vermisste Frau aus Jüchen

Jüchen (ots)

Die Polizei ist auf der Suche einer Frau aus Jüchen. Die 64-Jährige hat nach bisherigem Kenntnisstand am Donnerstag, 7. Mai, eine Seniorenresidenz an der Garzweiler Allee in Jüchen verlassen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die durch die Polizei eingeleitete Fahndung blieb bisher ergebnislos. Es wurden unter anderem ein Hubschrauber sowie ein sogenannter Mantrailer, ein speziell ausgebildeter Personensuchhund, eingesetzt. Um die Frau, die unter gesundheitlichen Problemen leidet, aufzufinden, bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 24 nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: - Weiblich - Circa 160 Zentimeter groß - Zierliche Statur - Braune Haare mit rötlichem Stich - Brille - Zuletzt bekleidet mit einer weißen Hose und einem blauen Oberteil - Trägt vermutlich einen blauen Rucksack

Ein Lichtbild der Person findet sich unter https://polizei.nrw/fahndung/203486. Dieser Link ist nur so lange funktionstüchtig, wie die Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsfahndung gegeben sind. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der gesuchten Person hat oder sie gesehen hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Wir danken für Ihre Mithilfe.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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