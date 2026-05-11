Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Meerbuscher lebensgefährlich verletzt
Meerbusch (ots)
Am Sonntag (10.05.), gegen 01:25 Uhr, fanden Zeugen einen verunfallten Motorradfahrer an der K1 kurz vor dem Ortseingang Lank-Latum.
Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 18-jährigen Meerbuscher lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus.
Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 1 aufgenommen.
Die Bismarkstraße / Krahnengasse war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.
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