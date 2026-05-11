PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Meerbuscher lebensgefährlich verletzt

Meerbusch (ots)

Am Sonntag (10.05.), gegen 01:25 Uhr, fanden Zeugen einen verunfallten Motorradfahrer an der K1 kurz vor dem Ortseingang Lank-Latum.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 18-jährigen Meerbuscher lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 1 aufgenommen.

Die Bismarkstraße / Krahnengasse war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren