Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Meerbuscher lebensgefährlich verletzt

Meerbusch (ots)

Am Sonntag (10.05.), gegen 01:25 Uhr, fanden Zeugen einen verunfallten Motorradfahrer an der K1 kurz vor dem Ortseingang Lank-Latum.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 18-jährigen Meerbuscher lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 1 aufgenommen.

Die Bismarkstraße / Krahnengasse war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

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