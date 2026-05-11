Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dank Zeugenhinweis: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

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Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Sonntag, 10. Mai, konnten aufmerksame Zeugen kurz vor 11 Uhr einen Einbruch an der Königstraße in der Neusser Innenstadt beobachten. Offenbar wurde an mehreren Türen des Mehrfamilienhauses geklingelt, was die Nachbarn aufmerksam machte. Diese konnten durch den Türspion beobachten, wie zwei Personen versuchten, eine Wohnungstür aufzubrechen. Daraufhin wurden die Beamten allarmiert, bei deren Eintreffen die Verdächtigen von ihrem Vorhaben abließen und versuchten, den Tatort zu verlassen, ohne die Wohnung betreten zu haben. Die Polizisten konnten im Treppenhaus einen Jugendlichen sowie eine Jugendliche antreffen, bei denen im Rahmen der Durchsuchung mögliche Einbruchswerkzeuge sowie Bargeld und eine Geldbörse, bei denen es sich um Beute früherer Straftaten handeln könnte, festgestellt werden. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bereits am Samstag, 9. Mai, war es kurz nach 22 Uhr in der Straße Alt Schürkesfeld in Meerbusch-Strümp zu einem Einbruch gekommen. Ein 88-Jähriger hatte sich bereits zu Bett begeben und wurde von einer Person geweckt, die sich in seinem Schlafzimmer an einem Schrank zu schaffen machte. Als der Senior den Verdächtigen ansprach, verließ dieser das Einfamilienhaus fluchtartig in unbekannte Richtung. Einstieg und Flucht erfolgten offenbar über ein eingeschlagenes Kellerfenster. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine Uhr gestohlen.

Insgesamt kam es in der vergangenen Woche im Rhein-Kreis Neuss zu sechs Einbrüchen. Neben den genannten Fällen in Neuss und Meerbusch kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch in Neuss sowie einem in Kaarst. Außerdem ermittelt die Polizei wegen je eines vollendeten Einbruchs in Dormagen und Grevenbroich.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei erinnert außerdem an die Möglichkeit, sich kompetent und kostenlos zum Thema Einbruchsschutz beraten zu lassen. Unsere Experten geben vor Ort Tipps, wie Häuser und Wohnungen effizient vor unbefugtem Betreten geschützt werden können. Ein Termin kann ebenfalls unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de vereinbart werden.

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