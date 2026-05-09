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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin

Jüchen (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 11:05 Uhr kam es auf der Hochstraße in Hochneukirch zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 82-jährigen Fußgängerin.

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Hochstraße in Richtung Parkstraße. In Höhe der Sparkasse beabsichtigte er rückwärts in eine Parkbucht einzuparken. Dabei übersah er die ältere Dame, die hinter seinem Fahrzeug die Fahrbahn kreuzte, nachdem sie kurz zuvor ihren Pkw geparkt hatte. Bei dem Zusammenstoß kam sie zu Fall und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Zur Unfallaufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hochstraße in Höhe der Sparkasse gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Leitstelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 3000

Mail: leitstelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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