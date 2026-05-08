Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksamer Verkäufer bewahrt betrogenen Dormagener vor weiterem finanziellem Schaden

Dormagen (ots)

Ein aufmerksamer Verkäufer hat am Donnerstag (07.05.), gegen 10:00 Uhr, einen 64 Jahre alten Mann vor weiterem finanziellen Schaden bewahrt. Der Dormagener hatte in der Tankstelle am Akazienweg in Horrem mehrfach Prepaid-Zahlungskarten gekauft. Das war dem Verkäufer verdächtig vorgekommen und er hatte die Polizei benachrichtigt.

Gut so, denn der 64-Jährige war auf Betrüger hereingefallen. Über eine Social-Media-App hatten die Täter Kontakt zu ihm aufgenommen und einen fünfstelligen Betrag als Geschenk versprochen. Das Geld sollte der Mann jedoch vorher mit Prepaid-Zahlungskarten freischalten.

Bislang hatte der gutgläubige 64-Jährige Karten im mittleren dreistelligen Wert an die Unbekannten übermittelt. Da dies nach Angaben der Täter erst 25 Prozent der notwendigen Summe sei, war der Dormagener erneut zur Tankstelle gegangen, um weitere Prepaid-Zahlungskarten zu erwerben.

Doch damit nicht genug. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme berichtete der Mann den Polizeibeamten, dass er zuvor schon einmal auf die Masche der Betrüger hereingefallen sei. In dem Fall hatte er einen niedrigen vierstelligen Betrag mittels Prepaid-Zahlungskarten an die Täter übermittelt, das versprochene Geld aber ebenfalls nie erhalten.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen. (-14014)

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