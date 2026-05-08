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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht vor betrügerischen Spendensammlern

Kaarst (ots)

Angebliche Spendensammler haben am Donnerstagvormittag (07.05.), in der Zeit zwischen 10:30 und 10:45 Uhr, einen 84 Jahre alten Mann betrogen. Der finanzielle Schaden für den Kaarster liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Ein Unbekannter hatte den Senior am Sankt-Eustachius-Platz in Vorst angesprochen und um eine Spende für Gehörlose gebeten. Der Kaarster war bereit, über ein mobiles Kartenterminal einen zweistelligen Betrag zu stiften.

Nach der Zahlung gab der Unbekannte an, dass die Transaktion fehlgeschlagen sei und ging mit dem 84-Jährigen zu einem zweiten Spendensammler. An dessen Kartenterminal wurde die Transaktion scheinbar problemlos durchgeführt.

Erst später bei der Kontrolle seines Kontoauszugs bemerkte der Senior, dass die Betrüger widerrechtlich zwei Abbuchungen im vierstelligen Bereich vorgenommen hatten.

Täterbeschreibung:

   - männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 175 bis 180 Zentimeter groß, 
     schlanke Statur, europäisches Erscheinungsbild, sprach 
     akzentfreies Deutsch, trug dunkle Oberbekleidung
   - männlich, etwa 50 Jahre alt, circa 175 bis 180 Zentimeter groß, 
     füllige Statur, europäisches Erscheinungsbild, sprach 
     akzentfreies Deutsch, trug dunkle Oberbekleidung

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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