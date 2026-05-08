Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Dormagen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Ein 67-jähriger Dormagener befuhr mit seinem VW Fox die Krefelder Straße von Köln kommend in Richtung Düsseldorfer Straße. In Höhe des Raphaelshauses geriet er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegen kommenden BMW. Beide Insassen (64 und 41) des BMW wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der Fahrer des VW erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls nach erfolgter Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, so dass es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam. (sto)

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