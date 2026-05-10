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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung - nach einer 86-Jährigen Frau aus dem Stadtgebiet Neuss

Neuss (ots)

Seit Samstag, (09.05) wird eine 87-Jährige Frau in Neuss vermisst. Letztmalig wurde sie im Bereich des Seniorenpflegezentrum "Haus am Rosengarten" gesehen. Die Neusserin ist gut fußläufig unterwegs und benötigt keine Gehhilfen. Sie ist zeitlich und örtlich nicht orientiert. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zur Auffindung der Frau.

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden.

https://polizei.nrw/fahndung/203288

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Personenbeschreibung:

   -Weiblich -170cm -Schlanke Statur -Graues kurzes / mittellanges 
Haar -Ggf. rote Jacke -Ggf. Brille

Personen, die die Vermisste seit dem genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuss unter der Telefonnummer 02131- 3000 zu melden. (Bi.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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