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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung - Fahndung nach 61-Jährigen aus Ghana stammenden Mann in Meerbusch

Meerbusch (ots)

Seit Freitag (08.05), gegen 21:10 Uhr, wird ein 61-Jähriger Mann in Meerbusch vermisst. Letztmalig wurde er im Bereich Bahnhof / Haltestelle Osterath gesehen. Der aus Ghana stammende Mann ist in einer Pflegeunterkunft in Strümp wohnhaft. Er ist gut fußläufig unterwegs und benötigt keine Gehhilfen. Er ist grundsätzlich zeitlich und örtlich orientiert. Umfangreiche Suchmaßnahmen auch unter Einsatz eines Hubschraubers und Mantrailern (ausgebildete Personenspürhunde) führten bisher nicht zur Auffindung des Mannes

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden.

https://polizei.nrw/fahndung/203289

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - kräftige Statur
   - braune Augen
   - schwarze Haare
   - 180cm
   - afrikanisches Erscheinungsbild
   - dunkles Oberteil
   - dunkle Jogginghose
   - Leichter Rechtsdrall im Gangbild

Personen, die den Vermissten seit dem genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuss unter der Telefonnummer 02131- 3000 zu melden. (Bi.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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