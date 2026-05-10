Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung - Fahndung nach 61-Jährigen aus Ghana stammenden Mann in Meerbusch
Meerbusch (ots)
Seit Freitag (08.05), gegen 21:10 Uhr, wird ein 61-Jähriger Mann in Meerbusch vermisst. Letztmalig wurde er im Bereich Bahnhof / Haltestelle Osterath gesehen. Der aus Ghana stammende Mann ist in einer Pflegeunterkunft in Strümp wohnhaft. Er ist gut fußläufig unterwegs und benötigt keine Gehhilfen. Er ist grundsätzlich zeitlich und örtlich orientiert. Umfangreiche Suchmaßnahmen auch unter Einsatz eines Hubschraubers und Mantrailern (ausgebildete Personenspürhunde) führten bisher nicht zur Auffindung des Mannes
Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden.
https://polizei.nrw/fahndung/203289
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- kräftige Statur - braune Augen - schwarze Haare - 180cm - afrikanisches Erscheinungsbild - dunkles Oberteil - dunkle Jogginghose
- Leichter Rechtsdrall im Gangbild
Personen, die den Vermissten seit dem genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuss unter der Telefonnummer 02131- 3000 zu melden. (Bi.)
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