Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Parkender Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Freitag, 8. Mai, ein vor einer Apotheke an der Hauptstraße in Meerbusch abgestelltes Fahrzeug beschädigt hat. Offenbar war der Pkw - ein dunkelgrauer VW Polo - gegen 11 Uhr abgestellt worden, um 12 Uhr fiel der Schaden am hinteren linken Radkasten auf.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei ist auf der Suche nach Personen, die den Unfall beobachtet haben. Wer entsprechende Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-euss@polizei.nrw.de zu wenden.

Egal ob Personen- oder auch nur Sachschaden: Alle Beteiligten eines Unfalls sind verpflichtet, sich vor Ort zu erkennen zu geben und die entsprechenden Informationen auszutauschen. Wenn ein Fahrzeughalter sich nicht feststellen lässt, sollte die Polizei verständigt werden, um die Sache zu regeln. Wer sich vom Unfallort entfernt, riskiert eine Strafe.

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