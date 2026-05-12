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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchte Frau ist wieder da

Jüchen (ots)

Mit Pressemeldung vom 11. Mai (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6273250) bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe nach einer 64-Jährigen, die aus einer Senioreneinrichtung in Jüchen abgängig war.

Inzwischen ist die Vermisste selbstständig zurückgekehrt.

Die Fahndung wird somit eingestellt, die entsprechende Link im Fahndungsportal ist nicht mehr funktionsfähig.

Die Polizei dankt für Ihre Mithilfe.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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