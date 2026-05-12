Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchte Frau ist wieder da

Jüchen (ots)

Mit Pressemeldung vom 11. Mai (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6273250) bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe nach einer 64-Jährigen, die aus einer Senioreneinrichtung in Jüchen abgängig war.

Inzwischen ist die Vermisste selbstständig zurückgekehrt.

Die Fahndung wird somit eingestellt, die entsprechende Link im Fahndungsportal ist nicht mehr funktionsfähig.

Die Polizei dankt für Ihre Mithilfe.

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