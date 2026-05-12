Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jogger touchiert - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Freitag (08.05.), gegen 16:50 Uhr, joggte ein 21-jähriger Neusser über eine Brücke an der Straße "Norfer Hofacker", welche über die Von-Waldthausen-Straße verläuft. Währenddessen wurde er von einem von hinten herannahendem Motorroller touchiert und stürzte. Auch der Fahrer des Rollers sowie der Sozius kamen zu Fall. Sie flüchteten von der Unfallörtlichkeit in Richtung Weckhoven. Der Jogger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der zurückgelassene Motorroller wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Der Fahrer des Motorrollers sei circa 16 bis 18 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß und habe helle lange Haare. Er trug keinen Helm. Der Sozius sei ebenfalls circa 16 bis 18 Jahre alt und habe kurze lockige dunkle Haare. Auch er soll keinen Helm getragen haben.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden. (-14012)

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