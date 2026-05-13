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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Dieb wird mit Haftbefehl gesucht

Neuss (ots)

Einen 39 Jahre alten, wohnsitzlosen Mann aus Polen haben Polizeibeamte am Dienstag (12.05.), gegen kurz vor 15:00 Uhr, an der Römerstraße in Weissenberg vorläufig festgenommen.

Der Mann soll zuvor im Außenbereich eines Lebensmitteldiscounters säckeweise Pfandflaschen gestohlen und einen Mitarbeiter des Marktes getreten und gestoßen haben, als ihn dieser an der Flucht hindern wollte.

Der Angestellte wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort ambulant.

Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 39-Jährige wegen schwerem Diebstahl mit Haftbefehl gesucht wird. Da er die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte, muss er nun ersatzweise für knapp 40 Tage in Haft.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 22 übernommen. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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