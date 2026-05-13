PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon heraus!

Kaarst (ots)

Am Dienstag (12.05.) erschien bei einer 75-jährigen Kaarster eine Nachricht auf ihrem Computer. Es solle sich ein Trojaner auf ihrem Computer befinden und dazu müsse man nun eine Telefonnummer wählen. Als die Kaarsterin dieser Aufforderung nachkam, nahm eine männliche Person das Gespräch entgegen. Der Unbekannte schaltete sich über Fernzugriff auf den Computer und erfragte mehrere Passwörter sowie Verifizierungscodes. Während des Telefonats bemerkte die Dame den Betrug. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keiner Abbuchung.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen.

Auch wenn die Tricks der Betrüger unterschiedlich sind, so versuchen sie oftmals mit scheinbar schlüssigen Erklärungen den Angerufenen unter Druck zu setzen und ihn zu einem schnellen Handeln zu zwingen. Dabei geben sich die Betrüger gerne als Mitarbeiter von namhaften Firmen oder als Behördenmitarbeiter aus.

Tipps der Polizei:

Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon heraus! Kein Mitarbeiter einer namhaften Firma, einer Bank oder einer Behörde, kein Polizeibeamter und auch kein Staatsanwalt ruft Sie aus einem seriösen Grund an und erfragt Bankdaten, PIN/TAN-Nummern, Wertgegenstände oder ähnliches. Das ist Betrug! Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf! Weitere Informationen über die Vorgehensweisen der Betrüger und die Präventionstipps der Polizei finden Interessierte unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 11:06

    POL-NE: Zwei Personen bei Unfall verletzt

    Korschenbroich (ots) - Am frühen Montagmorgen, 11. Mai, ist es an der Kreuzung der Straßen Raderbroich, Willicher Straße und Landstraße 382 zu einem Unfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 41-Jähriger aus Korschenbroich mit seinem Motorrad die Landstraße in Fahrtrichtung Willich. Zeitgleich fuhr eine 65-jährige Willicherin in der Gegenrichtung auf der Willicher Straße und beabsichtige, ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 10:21

    POL-NE: Jogger touchiert - Polizei sucht Zeugen

    Neuss (ots) - Am Freitag (08.05.), gegen 16:50 Uhr, joggte ein 21-jähriger Neusser über eine Brücke an der Straße "Norfer Hofacker", welche über die Von-Waldthausen-Straße verläuft. Währenddessen wurde er von einem von hinten herannahendem Motorroller touchiert und stürzte. Auch der Fahrer des Rollers sowie der Sozius kamen zu Fall. Sie flüchteten von der Unfallörtlichkeit in Richtung Weckhoven. Der Jogger ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 07:21

    POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchte Frau ist wieder da

    Jüchen (ots) - Mit Pressemeldung vom 11. Mai (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6273250) bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe nach einer 64-Jährigen, die aus einer Senioreneinrichtung in Jüchen abgängig war. Inzwischen ist die Vermisste selbstständig zurückgekehrt. Die Fahndung wird somit eingestellt, die entsprechende Link im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren