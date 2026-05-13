Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon heraus!

Kaarst (ots)

Am Dienstag (12.05.) erschien bei einer 75-jährigen Kaarster eine Nachricht auf ihrem Computer. Es solle sich ein Trojaner auf ihrem Computer befinden und dazu müsse man nun eine Telefonnummer wählen. Als die Kaarsterin dieser Aufforderung nachkam, nahm eine männliche Person das Gespräch entgegen. Der Unbekannte schaltete sich über Fernzugriff auf den Computer und erfragte mehrere Passwörter sowie Verifizierungscodes. Während des Telefonats bemerkte die Dame den Betrug. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keiner Abbuchung.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen.

Auch wenn die Tricks der Betrüger unterschiedlich sind, so versuchen sie oftmals mit scheinbar schlüssigen Erklärungen den Angerufenen unter Druck zu setzen und ihn zu einem schnellen Handeln zu zwingen. Dabei geben sich die Betrüger gerne als Mitarbeiter von namhaften Firmen oder als Behördenmitarbeiter aus.

Tipps der Polizei:

Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon heraus! Kein Mitarbeiter einer namhaften Firma, einer Bank oder einer Behörde, kein Polizeibeamter und auch kein Staatsanwalt ruft Sie aus einem seriösen Grund an und erfragt Bankdaten, PIN/TAN-Nummern, Wertgegenstände oder ähnliches. Das ist Betrug! Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf! Weitere Informationen über die Vorgehensweisen der Betrüger und die Präventionstipps der Polizei finden Interessierte unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

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