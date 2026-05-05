PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6266418

Der am 30.04.2026 als vermisst gemeldete 14-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 15:11

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6269203 Die am 05.05.2026 als vermisst gemeldete 14-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 14:56

    POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

    Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 05.05.2026, wird eine in Ludwigshafen wohnende 14-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag gegen 13:00 Uhr ihr Zuhause im Stadtteil Oggersheim. Zuletzt wurde die Vermisste im Bereich der Ernst-Kunz-Straße in Oggersheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Es kann nicht ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 15:57

    POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Mittwoch (29.04.2026), 23:30 Uhr, und Donnerstag (30.04.2026), 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Am Hüttengraben, brachen zwei dort abgestellte Transporter auf und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren