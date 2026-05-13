Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Neuss (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 10.05.2026, 10:42 Uhr, über eine vermisste 86-jährige Dame aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6272180) und baten die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Wir müssen nunmehr leider mitteilen, dass die Neusserin am Mittwochvormittag (13.05.) tot aufgefunden worden ist. Hinweise auf einen Suizid oder ein Fremdverschulden am Tod der Seniorin liegen bislang nicht vor.

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