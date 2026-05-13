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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Neuss (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 10.05.2026, 10:42 Uhr, über eine vermisste 86-jährige Dame aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6272180) und baten die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Wir müssen nunmehr leider mitteilen, dass die Neusserin am Mittwochvormittag (13.05.) tot aufgefunden worden ist. Hinweise auf einen Suizid oder ein Fremdverschulden am Tod der Seniorin liegen bislang nicht vor.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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