Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall in Meerbusch

Meerbusch (ots)

In der Nacht zu Freitag, 15. Mai, entschloss sich eine Polizeistreife gegen 00:45 Uhr auf der Autobahn 57, kurz vor dem Kreis Moers, ein in Richtung Nimwegen fahrendes Fahrzeug zu kontrollieren. Der mit zwei Personen besetzte graue Seat war mit zwei Personen besetzt. Der Fahrer widersetzte sich jedoch der Aufforderung "Bitte folgen" und versuchte, sich der Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt über die Autobahn. Der verdächtige PKW fuhr schließlich entgegen der Fahrtrichtung die Auffahrt der Anschlussstelle Bovert herunter, floh zunächst weiter über Krefelder Stadtgebiet und im weiteren Verlauf nach Meerbusch. Auf der Meerbuscher Straße in Osterath rammte der Flüchtige ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Die beiden Insassen versuchten zu Fuß, sich dem Zugriff zu entziehen. Einer der Flüchtigen - der 14-jährige Beifahrer - konnte im Nahbereich gestoppt werden. Der mutmaßliche Fahrzeugführer floh derweil in Richtung Schumannstraße, wo er zunächst auf einen abgestellten PKW kletterte und schließlich auf eine Garage sprang, wobei die Beamten den Sichtkontakt verloren. Der Verdächtige verlor auf der Flucht einen Schuh. Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Nahbereich, bei der auch Hubschrauber der Polizei zum Einsatz kam, blieb ergebnislos.

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrzeug, mit dem die beiden Personen unterwegs waren, gestohlen sein könnte. Deswegen bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat der Polizei Duisburg nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Der flüchtige Pkw-Fahrer wird beschrieben als Mann von etwa 20 Jahren, von südosteuropäischem Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Jacke sowie weißen Turnschuhen, von denen er einen verloren hat.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat 1 des Polizeipräsidiums Düsseldorf unter 0211 8700 zu melden.

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