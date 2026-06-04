Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

B3: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg / B3 (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 03.06.2026, zwischen 05:35 Uhr und 05:52 Uhr, wurde der Polizei ein auffällig fahrender Pkw auf der Bundesstraße 3 zwischen Wiesloch und Heidelberg gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr der Fahrer eines Seat hierbei mehrfach die Fahrstreifenbegrenzung und lenkte anschließend ruckartig zurück. Im weiteren Verlauf befuhr er zeitweise den Standstreifen und geriet mehrfach in den Gegenverkehr.

Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten nach derzeitigem Ermittlungsstand abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Der Pkw konnte schließlich gegen 05:52 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Süd im Bereich Im Bieth in Heidelberg angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen konnten bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer nicht festgestellt werden. Der Mann war allerdings orientierungslos und verwirrt. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehr und sucht Verkehrsteilnehmer, die im oben gennanten Zeitraum auf der B3 zwischen Wiesloch und Heidelberg gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

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