Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Städtische Pflanzen gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagmorgen und Mittwochmittag stahl eine bislang unbekannte Täterschaft am Neckarlauer zwei Pflanzen der Stadt Neckargemünd. Bei diesen handelt es sich um eine Lantana Camara sowie Canna mit einer Höhe von ungefähr 40 cm. Die unbekannte Täterschaft grub die Pflanzen vorsichtig aus dem Boden. Ihr Wert wird auf 150 Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/ 9254-0 zu melden.

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