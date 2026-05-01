Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - zwei Personen verletzt

Bacharach (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 10:45 Uhr auf der Bundesstraße 9 (B9) zwischen Oberwesel und Bacharach zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer die B9 aus Richtung Oberwesel kommend in Fahrtrichtung Bacharach und hielt auf einem rechtsseitig gelegenen Parkplatz auf Höhe der Grube Rhein an. Beim anschließenden Versuch, von dort aus nach links in den fließenden Verkehr in Richtung Oberwesel einzufahren, übersah der Fahrer einen von links kommenden bevorrechtigten Pkw, der ebenfalls auf der B9 in Richtung Bacharach unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolge der Kollision wurde der bevorrechtigte Pkw auf den linksseitig verlaufenden Fahrradweg geschleudert. Das einfahrende Fahrzeug wurde zurück auf den Parkplatz geschoben und kollidierte dort mit einem weiteren geparkten Pkw.

Die beiden Insassen des einfahrenden Fahrzeugs wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 57-jährige Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs blieb nach aktuellem Stand unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B9 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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