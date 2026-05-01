PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - zwei Personen verletzt

Bacharach (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 10:45 Uhr auf der Bundesstraße 9 (B9) zwischen Oberwesel und Bacharach zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer die B9 aus Richtung Oberwesel kommend in Fahrtrichtung Bacharach und hielt auf einem rechtsseitig gelegenen Parkplatz auf Höhe der Grube Rhein an. Beim anschließenden Versuch, von dort aus nach links in den fließenden Verkehr in Richtung Oberwesel einzufahren, übersah der Fahrer einen von links kommenden bevorrechtigten Pkw, der ebenfalls auf der B9 in Richtung Bacharach unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolge der Kollision wurde der bevorrechtigte Pkw auf den linksseitig verlaufenden Fahrradweg geschleudert. Das einfahrende Fahrzeug wurde zurück auf den Parkplatz geschoben und kollidierte dort mit einem weiteren geparkten Pkw.

Die beiden Insassen des einfahrenden Fahrzeugs wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 57-jährige Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs blieb nach aktuellem Stand unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B9 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 17:22

    POL-PIBIN: Geschwindigkeitskontrollen und Hinweis zu Blitzer-Apps

    Bingen (ots) - Die Polizei Bingen führte am 28.04.2026 zwischen 10:30 und 13:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B9 bei Trechtingshausen (60 km/h erlaubt) sowie auf der L415 bei Sprendlingen (100 km/h erlaubt) durch. Es kam zu mehreren Verstößen, wobei die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 81 km/h (B9) bzw. 122 km/h (L415) lag. Entsprechende ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 21:15

    POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

    Bingen (ots) - Am 24.04.2026 gegen 20:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Rheinstraße einen 27-jährigen Fahrer eines Kompaktwagens. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich eindeutige Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Der Fahrer wies dies zunächst von sich und schob die Auffälligkeiten auf eine Allergie. Ein durchgeführter Drogenschnelltest widerlegte den Vorwand und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren