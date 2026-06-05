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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sexuelle Belästigung in der Oststadt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstag, den 4. Juni 2026, gegen 14:40 Uhr, wurde eine 20-jährige Frau in der Kolpingstraße in der Mannheimer Oststadt Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Frau war zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Nationaltheater unterwegs, als sich eine unbekannte männliche Person von hinten näherte und ihr an die Hüfte und das Gesäß griff. Die junge Frau reagierte besonnen: Sie bemerkte den Übergriff umgehend, drehte sich um und setzte sofort einen Notruf ab. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab und flüchtete zu Fuß in Richtung des unteren Luisenparks.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - dunkle Haare,
   - kurzer Stoppelbart,
   - schlanke Statur,
   - etwa 1,80 m bis 1,90 m groß,
   - bekleidet mit schwarzer Hose und grauem T-Shirt,
   - führte einen dunkelblauen Rucksack der Marke Puma mit weißer 
     Aufschrift mit sich.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, Angaben zur Identität des Täters oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Die Polizei gibt folgende Empfehlungen für Betroffene sexueller Belästigung im öffentlichen Raum:

   - Laut und deutlich "Nein" sagen: Sprechen Sie den Täter direkt an
     und machen Sie klar, dass sein Verhalten inakzeptabel ist. Laute
     und bestimmte Ansprachen können den Täter abschrecken und andere
     Personen auf die Situation aufmerksam machen.
   - Notruf absetzen: Umgehend den Polizeinotruf 110 verständigen, um
     eine sofortige Fahndung zu ermöglichen.
   - Umfeld einbeziehen: Sprechen Sie andere Personen in der Nähe 
     gezielt an und bitten Sie um Unterstützung. Von etwaigen 
     Zeuginnen und Zeugen Kontaktdaten erheben, sofern diese nicht 
     bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort bleiben können.
   - Tatort nicht verlassen: Warten Sie nach Möglichkeit am Tatort 
     auf die Polizei. Versuchen Sie, sich Details über den Täter 
     (Aussehen, Kleidung, Fluchtrichtung etc.) einzuprägen oder zu 
     notieren.
   - Anzeige erstatten: Sexuelle Belästigung ist eine Straftat. 
     Erstatten Sie unbedingt Anzeige - auch wenn die Tat glimpflich 
     ausgegangen ist. Jede Meldung hilft, Täter zu identifizieren und
     weitere Opfer zu schützen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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