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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Einbruch in Frisörsalon

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 13. Juli 2026, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 14. Juli 2026, 08:20 Uhr, in einen Friseursalon an der Bremer Straße eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlugen die Täter ein Seitenfenster des Geschäfts ein und gelangten auf diese Weise in die Geschäftsräume. Dort entwendeten sie rund 200 Euro Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bremer Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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