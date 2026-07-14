Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugenaufruf nach Einbruch in Werkstatt in Hatten

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 12. Juli 2026, 22:00 Uhr, bis Montag, 13. Juli 2026, 14:00 Uhr, in eine Werkstatt im Gewerbegebiet am Heidplackenweg eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter zwei Fenster zu den Werkhallen auf und verschafften sich so Zutritt zu den Gebäuden. Anschließend entwendeten sie Werkzeug.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Heidplackenwegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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