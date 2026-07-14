Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Bürogebäude in Hatten +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 11. Juli 2026, 09:45 Uhr, bis Montag, 13. Juli 2026, 09:00 Uhr, in ein Bürogebäude am Heidplackenweg eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend wurden mehrere Büroräume betreten und durchsucht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Heidplackenwegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell