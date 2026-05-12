Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

B252 - Lahntal-Goßfelden: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch (6. Mai) gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 252 zwischen Goßfelden und Wetter suchen die Ermittler nach Zeugen. Beteiligt waren ein Pkw und ein Lkw im Begegnungsverkehr. ´

Ein 39-jähriger Fahrer war mit seinem Citroen C4 in Richtung Wetter auf dem linken von zwei Fahrstreifen unterwegs und überholte dabei mehrere Fahrzeuge. Als der linke Fahrstreifen endete, hatte der 39-Jährige seinen Überholvorgang offenbar noch nicht beendet. In der Folge stieß er seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Pkw-Fahrer hielt am Fahrbahnrand an, um die notwendigen Personalien mit dem Unfallbeteiligten auszutauschen. Die Person am Steuer des Lkw setzte jedoch ihre Fahrt fort. Der Blechschaden an der linken Fahrzeugseite des Citroen beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den Lkw geben können, sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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