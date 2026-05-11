Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Umfangreiche Kontrollmaßnahmen in der Innenstadt

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Giessen (ots)

Aufgrund von gewalttätigen Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum in Gießen hat das Polizeipräsidium Mittelhessen bereits seit mehreren Wochen die polizeiliche Präsenz und Streifentätigkeit sowie die kriminalpolizeilichen Ermittlungen intensiviert. Nicht zuletzt die auffällige Häufung von Gewalttaten führte nun zur Gründung einer sogenannten "Besondere Aufbauorganisation (BAO)" innerhalb der Polizeidirektion Gießen.

Die Leiterin der Polizeidirektion, Yvonne Kresse, erklärt: "Aufgabe der BAO ist die Leitung und Koordinierung der Kontrollmaßnahmen in Gießen. Diese haben wir nochmal intensiviert. Ein Fokus liegt dabei insbesondere auf der Innenstadt und auf Personen sowie Personengruppen, die das Sicherheitsempfinden beeinträchtigen. Wir schöpfen hierbei alle rechtlichen Möglichkeiten aus und gehen konsequent gegen festgestellte Verstöße vor. Unsere Kontrollen, in die sowohl uniformierte Polizeikräfte der Polizeidirektion Gießen, als auch zivile Beamte der Kriminalpolizei eingebunden sind, starteten bereits am Donnerstagabend (7.5.). Wir bündeln Kräfte und setzen sie der Lage entsprechend zielgerichtet ein. Wir zeigen damit nochmals eine höhere Polizeipräsenz in der Innenstadt. Dies geht einher mit den strafrechtlichen Ermittlungen, die wir im Hintergrund führen", so die Leitende Polizeidirektorin.

Unterstützung bei den Kontrollen erhielt die Polizeidirektion von Einsatz- sowie Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten der Bereitschaftspolizei (Hessisches Polizeipräsidium Einsatz) sowie einem Drogenspürhund.

Hohe Polizeipräsenz an neuralgischen Punkten - viele Kontrollen - mehrere Verstöße festgestellt

Im Zeitraum von Donnerstag bis heute Morgen waren über 130 Einsatzkräfte der Polizei an den Maßnahmen beteiligt. Sie bestreiften Orte, an denen das Sicherheitsgefühl beeinträchtigt ist, wie etwa das Lahnufer, Markt-, Linden, Kirchen- und Brandplatz. Darüber hinaus erfolgte, gemeinsam mit den Verantwortlichen von Stadt und Landkreis Gießen, die Kontrolle von Wettbüros und Gaststätten. Insgesamt überprüfte die Polizei 160 Personen. Dabei stellten Kontrollierende innerhalb der Waffenverbotszone drei Messer sowie eine Softairpistole sicher. Sie leiteten jeweils Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen ein, welche empfindliche Bußgelder zur Folge haben dürften.

Fünf der überprüften Personen wurden per Aufenthaltsermittlung von Staatsanwaltschaften oder Gerichten gesucht. Eine Person wurde aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Auch wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Aufenthaltsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz insgesamt sechs Strafanzeigen gefertigt. Insgesamt stellten die Beamten zudem knapp 3 Gramm Kokain sicher, darunter Crack. Dieses war teils verkaufsfertig in szenetypische Einheiten aufgeteilt.

An der Kontrolle beteiligte, besonders geschulte Polizeibeamte der "AG Tuner" untersagtem einem Audifahrer die Weiterfahrt. Das Fahrzeug war nicht versichert, zudem hatte es nicht genehmigte Felgen montiert. Die Fahrt war somit beendet, eine Anzeige die Folge. Der Fahrer muss nun den ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Zustand seines Autos wieder herstellen und nachweisen.

Viele Bürgerinnen und Bürger bedankten sich bei den Einsatzkräften für die deutlich wahrnehmbare Präsenz. Weitere Kontrollen befinden sich bereits in Planung.

Pierre Gath, Pressesprecher

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