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Mittelhessen: Heuchelheim: Neuer Termin zur Fahrradcodierung

Mittelhessen: Heuchelheim: Neuer Termin zur Fahrradcodierung
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Giessen (ots)

Ihre Schutzfrau vor Ort für Heuchelheim, Lisa Romfeld, bietet Interessierten eine Codieraktion für Fahrräder an.

Sie ist am Dienstag, 19.5.2026, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Heuchelheim (Kreuzgasse 1) anzutreffen.

Eine vorherige Anmeldung zur Codierung ist nicht erforderlich. Interessierte werden gebeten, einen Eigentumsnachweis und ein Ausweisdokument mitzubringen, bei E-Bikes zusätzlich (falls möglich/vorhanden) den Schlüssel zur Entnahme des Akkus. Eine Codierung von Rädern mit Carbon-, Kevlar- oder Titanrahmen ist leider nicht möglich.

Lisa Romfeld steht für Rückfragen und Gespräche vor Ort zur Verfügung und freut sich auf Ihr Interesse.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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