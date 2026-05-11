Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Zwei Verletzte bei Unfall + Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen +

Giessen (ots)

Aßlar: Zwei Verletzte bei Unfall

Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Samstagabend (09.05.2026) gegen 22:50 Uhr in der Herborner Straße in Aßlar. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 20-jähriger Ford-Fahrer aus Aßlar beim Einbiegen von der Brühlstraße in die Herborner Straße den Toyota eines 20-jährigen Wetzlarers, der auf der Herborner Straße aus Richtung Werdorf kommend in Fahrtrichtung Wetzlar unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall geriet der Toyota in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Opel einer 35-jährigen Frau aus Butzbach. Die Butzbacherin und der Wetzlarer erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wetzlar: Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen

Unbekannte verschafften sich im Laufe des vergangenen Wochenendes Zutritt zu einem Firmengelände im "Dillfeld" in Hermannstein. Dort brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (08.05.2026), 15:00 Uhr bis Montag (11.05.2026), 06:20 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell