Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Wem gehört das Mountainbike? + Einbruchsversuch scheitert an Tür + Einstieg durchs Fenster + Einbruch in Gartencenter + Trickdieb schnappt sich Geldbörse + In Kita eingedrungen +

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Giessen (ots)

Rosbach: Wem gehört das Mountainbike?

In der Raiffeisenstraße in Rosbach wurde am Montagvormittag, 04.05.2026 ein graues Mountainbike der Marke "BULLS" aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Der Eigentümer konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Einbruchsversuch scheitert an Tür

Als zu stabil erwies sich für Einbrecher die Seitentür einer Apotheke in der Weingartenstraße in Nieder-Mörlen. In der Zeit zwischen Donnerstag (07.05.2026), 18:40 Uhr und Freitag (08.05.2026), 13:00 Uhr versuchten Unbekannte erfolglos die Tür aufzubrechen. Schließlich ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Hinweise bitte an die Kripo in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Einstieg durchs Fenster

Durch ein Fenster stieg ein Einbrecher in den Büroraum eines Betriebes in der Weidigstraße ein. Der Täter durchwühlte mehrere Schränke und entwendete eine geringe Summe Bargeld aus einer Trinkgeldkasse. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (08.05.2026), 18:00 Uhr und Samstag (09.05.2026), 08:30 Uhr. Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Friedberger Kripo in Verbindung setzen.

Butzbach: Bargeld in Kita geklaut

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drang ein Unbekannter in eine Kindertagesstätte im Schloßgartenweg ein. Hierbei erbeutete der Täter Bargeld. Der Tatzeitraum kann lediglich auf Freitag (08.05.2026), 20:00 Uhr bis Montag (11.05.2026), 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Unter der Rufnummer 06031 6010 bittet die Friedberger Kriminalpolizei um Hinweise.

Glauburg: Einbruch in Gartencenter

Kurz vor Mitternacht verschafften sich Unbekannte am Freitagabend (08.05.2026) gewaltsam Zutritt zu einem Gartencenter in der Bleichenbacher Straße in Stockheim. Nach bisherigem Stand blieben sie ohne Beute, verursachten jedoch einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf circa 5.000 EUR beläuft. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Karben: Trickdieb schnappt sich Geldbörse

Am Freitagnachmittag (08.05.2026) gegen 16:45 Uhr sprach ein Unbekannter eine ältere Dame vor einem Einkaufsmarkt in der Rendeler Straße in Klein-Karben an. Der Mann gab vor, Unterschriften für eine Hilfsorganisation zu sammeln. Er folgte der Seniorin zu deren Fahrzeug. Als diese die Einkäufe in den Kofferraum lud, bedrängte der Unbekannte die Frau und forderte sie auf, eine Unterschrift zu leisten. Währenddessen nahm er unbemerkt die Geldbörse der Dame aus ihrem Einkaufskorb. Danach stieg er zu einem Komplizen in einen silberfarbenen Skoda Kombi mit HA-Kennzeichen. Der Dieb wird als etwa 25 - 30 Jahre alt und circa 165 cm groß beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare und trug ein helles Shirt sowie eine dunkle Hose. Zum Fahrer des Skodas kann lediglich gesagt werden, dass dieser sehr kurze Haare hatte und etwa 40 Jahre alt ist. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist einer der beiden Männer oder der silberfarbene Skoda mit HA-Kennzeichen aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der beschriebenen Personen machen? Zeugen können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Kripo Friedberg wenden. Die Polizei empfiehlt, Geldbeutel nicht in Einkaufstaschen, Einkaufskörben oder Einkaufswagen zu legen, sondern möglichst körpernah, am besten in innenliegenden oder verschließbaren Taschen, zu tragen. Machen Sie auf sich aufmerksam, wenn Sie sich von Unterschriften- oder Spendensammlern bedrängt fühlen. Sprechen Sie andere Passanten oder Kunden oder aber auch Mitarbeiter des jeweiligen Geschäfts an. Oftmals ist den Mitarbeitern nicht bewusst, dass sich entsprechende Personen auf dem Firmengelände aufhalten und Kunden ansprechen. So verhindern Sie zudem, dass andere Personen Opfer der Trickbetrüger und -diebe werden. Wenden Sie sich, wenn Sie unsicher sind, an die Polizei - im Zweifelsfall auch über den Notruf 110. Für die polizeilichen Ermittlungen in der Folge solcher Taten ist es außerdem hilfreich, wenn Fahrzeugkennzeichen und Personenbeschreibungen notiert werden.

Nidda: Autoscheiben eingeschlagen

Bei zwei Autos schlugen Diebe in der Fußgasse in Wallernhausen Scheiben ein. Zwischen Donnerstag (07.05.2026), 20:30 Uhr und Freitag (08.05.2026), 08:40 Uhr stahlen die Unbekannten aus einem Ford Puma und einem Mini ein Portemonnaie, einen Fahrzeugschein und eine Schminktasche. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten mit der Polizeistation Büdingen in Kontakt zu treten (Tel.: 06042 96480). Die Polizei rät dazu, beim Verlassen des Fahrzeuges keine Wertgegenstände darin zu lassen. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Langfinger sein.

Rockenberg: In Kita eingedrungen

Nachdem ein Unbekannter im Zeitraum von Freitag (08.05.2026), 17:00 Uhr bis Samstag (09.05.2026), 09:45 Uhr erfolglos versucht hatte verschiedene Fenster und Türen zur Kita in der Rockenberger Bergstraße gewaltsam zu öffnen, gelang es ihm durch eine weitere Tür in das Gebäude einzudringen. Der Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Büroraum und durchsuchte diesen. Hierbei ließ er eine geringe Summe Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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