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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Telefonbetrüger ergaunern knapp 20.000 EUR + Auto überschlägt sich und fängt Feuer + Scheibe zerstört + Alarmanlage verscheucht Einbrecher +

Giessen (ots)

Dillenburg: Telefonbetrüger ergaunern knapp 20.000 EUR

Telefonbetrüger gaben sich am Mittwochnachmittag (06.05.2026) gegenüber einem Dillenburger Senior als Polizeibeamte aus. Die Gauner tischten dem Mann am Telefon eine Geschichte über Einbrecher auf, die in Dillenburg ihr Unwesen treiben würden. Sie ließen ihn glauben, dass ein Teil der Einbrecherbande festgenommen worden sei. Es gäbe jedoch Hinweise darauf, dass die noch flüchtigen Täter nun vorhätten, auch bei dem Rentner einzubrechen. Daher solle der Senior überprüfen, ob noch sämtliches Bargeld und Wertgegenstände im Haus vorhanden seien. Die falschen Polizeibeamten forderten den Mann anschließend auf, das Geld zu zählen. Um ihre Geschichte noch glaubhafter erscheinen zu lassen, wurde das Gespräch kurzzeitig auch an einen angeblichen Oberstaatsanwalt weitergeleitet. Die Anruferin erklärte, dass der Senior das Geld an einen ihrer Kollegen übergeben solle, damit dieser das Geld vorübergehend in Verwahrung nehmen könne. Sobald die Täter dingfest gemacht würden, werde man das Geld wieder aushändigen. Der Dillenburger übergab daraufhin gegen 17:00 Uhr knapp 20.000 EUR an einen vermeintlichen Polizisten. Über einen Zeitraum von drei Stunden hatten die Betrüger das Telefongespräch mit dem Mann aufrechterhalten. Erst nach der Übergabe wurde das Telefonat beendet. Als der Senior danach bei der echten Polizei anrief, flog der Betrug auf. Der Abholer wird als circa 190 cm groß, schlank, mit kurzen schwarzen Haaren und dunkel gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, denen die beschriebene Person am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr in Dillenburg im Bereich zwischen Bahnhof und Post aufgefallen ist. Hinweise aller Art nimmt die Polizei in Dillenburg telefonisch unter 02771 9180 entgegen. Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Herborn: Auto überschlägt sich und fängt Feuer

Ein 40-jähriger Dillenburger war in der Nacht zu Freitag (08.05.2026) gegen 02:15 Uhr mit seinem Mercedes auf der L 3042 aus Richtung B 255 kommend in Fahrtrichtung Burger Ortsmitte unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Betongleitwand. In der Folge überschlug sich das Auto, blieb auf dem Dach liegen und geriet in Brand. Mit Hilfe eines Zeugen gelang es dem 40-Jährigen den Wagen zu verlassen. Ein Rettungswagen brachte ihn verletzt in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Arzt führte eine Blutentnahme durch. Die Landstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten zwischen dem Abzweig zur Zulassungsstelle und dem Kreisel in Burg vollgesperrt werden. Gegen 11:30 Uhr wurde die Straße mittels Ampelschaltung einseitig freigegeben.

Hüttenberg: Scheibe zerstört

Unbekannte zerstörten im Zeitraum zwischen Mittwoch (06.05.2026), 19:00 Uhr und Donnerstag (07.05.2026), 11:00 Uhr eine Fensterscheibe eines Gemeindehauses im Leihgesterner Weg in Hochelheim. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Gebäude nicht betreten und auch nichts gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Kripo in Wetzlar (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

In der Wetzlarer Langgasse drangen Unbekannte am Freitag (08.05.2026) gegen 01:20 Uhr in ein leerstehendes Restaurant ein. Hierbei lösten sie eine Alarmanlage aus und traten daher ohne Beute den Rückzug an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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