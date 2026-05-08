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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Polizei stoppt Autofahrer mit 3 Promille

Giessen (ots)

Marburg: Polizei stoppt Autofahrer mit 3 Promille

In der Nacht zu heute (8. Mai) setzte sich ein 57-jähriger Autofahrer mit rund 3 Promille hinter das Steuer seines BMW und fuhr los.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte den Pkw aufgrund der auffälligen Fahrweise des Fahrers gegen 0.15 Uhr auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Gießen in Höhe des Bahnhofs. Der Zeuge informierte den Polizei-Notruf. Eine Marburger Funkstreife entdeckte den BMW im Bereich der Wilhelm-Röpke-Straße und forderte den Fahrer zum Anhalten auf. Dieser reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale. Erst als die Streife das Fahrzeug überholte und sich davorsetzte, hielt der Fahrer an. Die Beamten bemerkten während der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch, woraufhin sie einen Atemalkoholvortest bei dem 57-Jährigen durchführten. Ein beachtlicher Wert von rund 3 Promille war das Ergebnis. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste die Beamten zur Dienststelle nach Marburg begleiten. Dort folgte eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt. Auf den Mann aus Rauschenberg kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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