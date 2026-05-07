Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + In Kindergarten eingestiegen + Einbruch am Morgen + Restauranttür hält stand +

Giessen (ots)

Hüttenberg: In Kindergarten eingestiegen

Im Zeitraum von Mittwoch (06.05.2026), 16:30 Uhr bis Donnerstag (07.05.2026), 07:15 Uhr zerstörten Unbekannte in der Lindenstraße in Hochelheim ein Fenster eines Kindergartens. Anschließend stiegen sie in die Kita ein. Dort durchsuchten die Täter ein Büro und erbeuteten dabei Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen nimmt die Kriminalpolizei in Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Einbruch am Morgen

Einbrecher beschädigten am Mittwochmorgen (06.05.2026) in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 11:30 Uhr eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Taunusstraße in Nauborn. Dadurch verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und ließen einen Ring mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06441 9180 mit der Wetzlarer Kripo in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Restauranttür hält stand

Am Dutenhofener See versuchten Unbekannte zwischen Mittwochabend (06.05.2026), 23:30 Uhr und Donnerstagmorgen (07.05.2026), 10:00 Uhr in ein Restaurant einzudringen. Die Täter scheiterten mit ihren Aufbruchsversuchen jedoch an der Zugangstür und zogen daher ohne Beute wieder ab. Die Wetzlarer Kriminalpolizei nimmt Hinweise aller Art unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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