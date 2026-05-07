Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + In Mercedes bedient + Tresor gestohlen + Autoscheibe eingeschlagen + Versuchte Automatenaufbrüche +

Giessen (ots)

Friedberg: In Mercedes bedient

Diebe nutzten es in der Nacht zu Mittwoch (06.05.2026) gegen 00:15 Uhr aus, dass ein weißer Mercedes in der Leonhardstraße vermutlich nicht abgeschlossen war. Die beiden Unbekannten öffneten und durchsuchten das Fahrzeug. Dabei nahmen sie unter anderem eine Sonnenbrille, eine Taschenlampe und den Fahrzeugschein an sich. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug lassen. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie Ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Nidda: Tresor gestohlen

Auf einen Tresor in einer Bäckereifiliale hatten es Einbrecher in Nidda abgesehen. In der Zeit zwischen Mittwoch (06.05.2026), 20:30 Uhr und Donnerstag (07.05.2026), 05:00 Uhr verschafften sie sich "Am Rauner Graben" durch eine Tür Zutritt zu dem Geschäft. Die Täter erbeuteten den Tresor und verließen die Bäckerei anschließend wieder auf demselben Weg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden.

Ortenberg: Autoscheibe eingeschlagen

Die Scheibe eines weißen VW Tiguan schlug ein Unbekannter im Zeitraum von Dienstag (05.05.2026), 20:30 Uhr bis Mittwoch (06.05.2026), 07:00 Uhr im Bleichenbacher Eichenweg ein. Der Täter griff sich ein Portemonnaie, das im Fußraum des Fahrzeugs lag. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480).

Rosbach: Versuchte Automatenaufbrüche

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zu Mittwoch (06.05.2026) gegen 00:15 Uhr auf dem Gelände einer Autowaschanlage in der Rosbacher Carl-Benz-Straße sowohl Münzautomaten als auch eine Zugangstür zu einem Büro aufzubrechen. Die Versuche scheiterten allesamt, sodass der Täter ohne Beute blieb. Verdächtige Beobachtungen aus dem Laufe der Nacht können der Polizei in Friedberg mitgeteilt werden (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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