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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jähriger aus Biedenkopf vermisst

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jähriger aus Biedenkopf vermisst
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Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jähriger aus Biedenkopf vermisst

Seit Mittwoch, 29. April 2026, wird der 14-jährige Pietro Marc Daners aus seiner elterlichen Wohnung in Biedenkopf vermisst. Er wurde dort zuletzt gegen 10 Uhr gesehen.

Der 14-Jährige ist circa 162 cm groß, schlank und hat blonde gelockte Haare. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

   - Wer hat Pietro Marc Daners seit dem 29. April 2026 gesehen?
   - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten 
     machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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