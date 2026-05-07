Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jähriger aus Biedenkopf vermisst

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jähriger aus Biedenkopf vermisst

Seit Mittwoch, 29. April 2026, wird der 14-jährige Pietro Marc Daners aus seiner elterlichen Wohnung in Biedenkopf vermisst. Er wurde dort zuletzt gegen 10 Uhr gesehen.

Der 14-Jährige ist circa 162 cm groß, schlank und hat blonde gelockte Haare. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Pietro Marc Daners seit dem 29. April 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell