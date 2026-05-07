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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jähriger aus Biedenkopf vermisst
Giessen (ots)
MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jähriger aus Biedenkopf vermisst
Seit Mittwoch, 29. April 2026, wird der 14-jährige Pietro Marc Daners aus seiner elterlichen Wohnung in Biedenkopf vermisst. Er wurde dort zuletzt gegen 10 Uhr gesehen.
Der 14-Jährige ist circa 162 cm groß, schlank und hat blonde gelockte Haare. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt.
Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:
- Wer hat Pietro Marc Daners seit dem 29. April 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten machen?
Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Alisa Jockel
Pressesprecherin
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