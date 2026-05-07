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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Wetterauer Verkehrsdienst bietet mit Aktion "Safe Holiday" Service für Campingurlauber

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Wetterauer Verkehrsdienst bietet mit Aktion "Safe Holiday" Service für Campingurlauber
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Giessen (ots)

WETTERAUKREIS: Wetterauer Verkehrsdienst bietet mit Aktion "Safe Holiday" Service für Campingurlauber

Am Samstag, 13.06.2026 lädt der Regionale Verkehrsdienst Wetterau Besitzerinnen und Besitzer von Wohnwagengespannen und Wohnmobilen zu einer Präventionsveranstaltung auf das Gelände des Polizeizentrums Butzbach (Roter Lohweg 29, 35510 Butzbach) ein. Dabei bieten die Wetterauer Verkehrsexperten einen umfangreichen kostenlosen Service im Vorgriff auf die anstehende Urlaubssaison an.

Urlaubszeit ist für viele Campingzeit. Nach wie vor erfreut sich der Campingurlaub großer Beliebtheit. Daher werden erfahrungsgemäß in der Urlaubs- und Ferienzeit im Straßenverkehr, insbesondere auf Autobahnen, vermehrt Wohnwagengespanne und Wohnmobile unterwegs sein. Durch die erhöhte Verkehrsdichte steigt auch das Unfallrisiko. Von Wohnmobilen und Wohnwagen können dabei besondere Gefahren ausgehen, beispielsweise wenn Fahrzeuge überladen werden oder die Ladung mangelhaft gesichert wird.

Bei der Aktion "Safe Holiday" des Polizeipräsidiums Mittelhessen können interessierte Campingfreunde daher neben einer Verwiegung der Fahrzeuge vor Ort durch die Beamten auch die Stützlast überprüfen lassen. Außerdem bietet der Verkehrsdienst einen allgemeinen Fahrzeugcheck an und informiert zum Thema Ladungssicherung.

Der Service wird in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr angeboten und ist kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung ist jedoch zwingend erforderlich und kann ab sofort von Montag bis Freitag zu den Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 06033 7043-1418 erfolgen. Interessierte haben bis Freitag, 12.06.2026, 11:00 Uhr die Möglichkeit sich unter der genannten Rufnummer anzumelden. Termine werden halbstündlich vergeben. Idealerweise sollten die Fahrzeuge am Veranstaltungstag "reisefertig", also mit entsprechender Beladung, mitgebracht werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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