Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Laptop aus Auto gestohlen +

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Giessen (ots)

Friedberg: Laptop aus Auto gestohlen

Während ein Mann in der Nacht zu Mittwoch (06.05.2026) gegen 00:50 Uhr "Am Holzpförtchen" seinen grauen VW Golf belud, nutzten zwei Unbekannte dessen kurze Abwesenheit aus und griffen sich einen Laptop, der im Fahrzeug lag. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, flüchteten die beiden Diebe mit dem Laptop in Richtung Mainzer-Tor-Anlage. Einer der beiden Täter trug eine schwarze Jogginghose und eine blaue Windjacke. Der andere Täter war komplett schwarz gekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die beiden beschriebenen Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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