Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Auf Renault Clio aufgefahren - Polizei sucht Zeugen + Radfahrer stößt mit Opel zusammen

Giessen (ots)

B253-Biedenkopf: Auf Renault Clio aufgefahren - Polizei sucht Zeugen

Eine 76-jährige Fahrerin war mit ihrem roten Renault Clio am Dienstag (5. Mai) gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße 253 in Richtung Wallau unterwegs. Im Kreisverkehr im Industriegebiet Ludwigshütte musste sie wegen eines Lkw, der ihr mutmaßlich die Vorfahrt genommen hatte, ihren Renault abbremsen. Ein hinter ihr fahrendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr schließlich auf den Kleinwagen auf. Die beteiligten Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort. Auch die 76-Jährige fuhr zunächst weiter. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall und machte die Renault-Fahrerin auf diesen aufmerksam. In der Folge stellte sie einen Schaden am Heck ihres Fahrzeugs fest. Die Unfallfluchtermittler der Polizei in Biedenkopf bitten den Zeugen oder die Zeugin sich telefonisch unter (06461) 92950 zu melden. Weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Dautphetal-Herzhausen: Radfahrer stößt mit Opel zusammen

Am Freitagnachmittag (1. Mai) gegen 16.40 Uhr kam es nahe der "Schutzhütte am Ziegenberg Herzhausen" zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin. Den Angaben zufolge war der Mann auf einem roten Fahrrad aus Richtung Schutzhütte kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Die 20-jährige Fahrerin war gerade dabei ihren Opel Astra auf einem geschotterten Weg einzuparken, als es zu dem Zusammenstoß kam. In der Folge stürzte der Mann, der als zwischen 50 und 55 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß sowie mit grauen Haaren und Sonnenbrille beschrieben wird. Zudem hatte er einen blauen Rucksack dabei. Der Opel wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten stieg der Mann auf sein Fahrrad und verließ die Örtlichkeit. Er soll in Begleitung eines weiteren Radfahrers gewesen sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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