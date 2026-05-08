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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Frauen in Stadtbus geschlagen - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Gießen: Frauen in Stadtbus geschlagen - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen (2.5.) befand sich eine 18-jährige Frau mit ihrer jüngeren Bekannten im Stadtbus der Linie 5. Zwischen den Haltestellen "Röderrring" und "Marktplatz" wurden sie Zeugen eines Streits zwischen einem jüngerem Paar. Im Verlauf stand die junge Frau des Paares auf, sprach die 18-Jährige provokant an und schüttete ein Getränk über deren Kleidung. Ihr Begleiter stand ebenfalls auf und schlug der 18-Jährigen mehrmals und ihrer Begleiterin mindestens einmal mit der flachen Hand ins Gesicht. Beide wurden leicht verletzt.

Der Vorfall, der von bislang namentlich nicht bekannten Zeugen im Bus wahrgenommen wurde, ereignete sich zwischen 9.15 Uhr und 9.25 Uhr, kurz vor Erreichen des Berliner Platzes. Die Angreifer stiegen am Berliner Platz aus, nachdem der Busfahrer eingeschritten war. Auch Zeugen sprachen die beiden Opfer an und wirkten auch auf den schlagenden Mann ein.

Die gesuchte jüngere Frau hat eine etwas kräftige Statur und lange, braun-blonde Haare mit Locken bis zu den Ellenbogen. Sie ist etwa 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß und trug schwarze Schuhe sowie einen blauen Pullover. Sie hatte eine schwarze Handtasche sowie einen Getränkebecher dabei. Ihr Freund ist vermutlich etwas älter (20-25 Jahre), 170-180 cm groß und schlank. Er hat einen leichten Bart um den Mund und schwarze, leicht gelockte kurze Haare. Er war bekleidet mit einem grauen Jackett, einer blauen Stoffhose sowie Turnschuhen.

Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls und bitten um Hinweise zur Identität des gesuchten Paares. Sie bitten insbesondere einen Zeugen mit dunkler Sonnenbrille und rotem Pullover von Adidas sowie eine Zeugin im Jeansoutfit mit kurzen, weißen Haaren, die beide den Opfern zu Hilfe kamen, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

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