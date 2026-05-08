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Mittelhessen: Biebertal: Schutzfrau vor Ort bietet Fahrradcodierung an

Mittelhessen: Biebertal: Schutzfrau vor Ort bietet Fahrradcodierung an
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Giessen (ots)

Ihre Schutzfrau vor Ort für Biebertal, Monika Baumgart, bietet Interessierten Mitte Mai in Rodheim-Bieber eine Codieraktion für Fahrräder an.

Sie ist am Sonntag, 17.5.2026, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr vor der Gemeinde in der Mühlbergstraße anzutreffen. Bei schlechtem Wetter findet die Codieraktion im Bürgerhaus statt.

Eine vorherige Anmeldung zur Codierung ist nicht erforderlich. Interessierte werden gebeten, einen Eigentumsnachweis und ein Ausweisdokument mitzubringen, bei E-Bikes zusätzlich (falls möglich/vorhanden) den Schlüssel zur Entnahme des Akkus. Eine Codierung von Rädern mit Carbon-, Kevlar- oder Titanrahmen ist leider nicht möglich.

Monika Baumgart steht für Rückfragen und Gespräche vor Ort zur Verfügung und freut sich auf Ihr Interesse.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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