Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch binnen 20 Minuten + Arbeitsgeräte auf Baustelle gestohlen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Einbruch binnen 20 Minuten

Lediglich ein Zeitfenster von 20 Minuten benötigten Einbrecher am Donnerstagmorgen (07.05.2026), um in ein Einfamilienhaus in Schwalheim einzusteigen. Im Zeitraum von 09:10 Uhr bis 09:30 Uhr brachen sie in der Bergstraße ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck und eine Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen am Donnerstagmorgen in Schwalheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Büdingen: Arbeitsgeräte auf Baustelle gestohlen

Auf einer Baustelle "Auf der Obersten Beunde" in Büdingen öffneten Unbekannte mehrere Baucontainer und entwendeten verschiedene Arbeitsgeräte der Marken "STIEHL" und "HILTI". Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag (07.05.2026), 17:00 Uhr und Freitag (08.05.2026), 06:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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