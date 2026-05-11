Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizeistation Freiburg offiziell eingeweiht - Tag der offenen Tür bei Polizei und Samtgemeindebauhof

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Stade (ots)

Am Samstag, den 09.05. wurde in Freiburg in der Straße "Bi de Hütten" die neue Polizeistation Freiburg eingeweiht. Der Neubau der Dienststelle wurde im Zusammenhang mit dem Neubau des Bauhofs der Samtgemeinde Nordkehdingen errichtet und anschließend an das Land Niedersachsen vermietet.

Nachdem die Polizeistation seit ihrer Einrichtung Anfang August 1984 bis Ende 1990 im Krankenhausweg und dann von Januar 1991 bis Ende Dezember 2023 in der Ortsmitte in der Hans-Mügge-Straße untergebracht war, fand nun zum Jahresbeginn 2026 der Umzug in die neue Dienststelle statt. Die Räumlichkeiten im "Bürgermeister-Jacob-Mügge-Haus" hatten sich auch aus Arbeitsschutz- und Sicherheitsgründen nicht mehr für die Unterbringung der Polizei als geeignet herausgestellt. So waren die Räume seinerzeit nur für einen Beamten ausreichend gewesen, die Station aber schon mehrere Jahre mit zwei Beamten besetzt worden. Gemeinsam mit der Samtgemeinde wurde dann bereits ab 2017 nach einer Lösung gesucht. Schließlich hatte die Politik in der Samtgemeinde den Entschluss gefasst, den Neubau zusammen mit dem Neubau des Bauhofes zu realisieren. Das Land konnte die neuen Räumlichkeiten dann von der Samtgemeinde anmieten und so dafür sorgen, dass die beiden derzeit auf der Station eingesetzten Beamten helle und optimal ausgestaltete Räume erhielten. Zudem wurde so der Erhalt der Dienststelle auf die nächsten Jahrzehnte gesichert.

In ihren Reden gaben Samtgemeindebürgermeisterin Erika Hatecke und Bauamtsleiter Ernst Hülsen einen Überblick über die Geschichte des Neubaus und damit ihrer Freude Ausdruck, dass das Gemeinschaftsprojekt erfolgreich realisiert werden konnte.

Die Präsidentin der Polizeidirektion Lüneburg Kathrin Schuol ließ es sich nicht nehmen und besuchte die Einweihung in der nördlichsten Polizeistation ihres Zuständigkeitsbereichs, der von Hitzacker bis Balje reicht. In ihrer Rede betonte sie noch einmal die durch den Bau wohl einmalige Gelegenheit, perfekte Räume für die Polizei erhalten zu haben und bedankte sich bei Allen, die zur Realisierung beigetragen haben.

"Mit der neuen Polizeistation schaffen wir einen Ort der Sicherheit, der Nähe und des Vertrauens für die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für die Kolleginnen und Kollegen im täglichen Einsatz" so die Polizeipräsidentin.

Der Leiter der Polizeiinspektion Stade, Leitender Polizeidirektor Jan Kurzer brachte seine Freude über das gelungene Projekt in vielen persönlichen Gesprächen mit den Gästen zum Ausdruck.

"Die Einweihung der Polizeistation ist ein sicheres Zeichen für Präsenz, Verantwortung und gelebter Sicherheit in Freiburg/Elbe und dem gesamten nördlichen Raum des Landkreises Stade" so Jan Kurzer.

Nach dem offiziellen Teil hatten interessierte Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit "ihre Polizeistation" und den neuen Bauhof persönlich in Augenschein zu nehmen.

Hier standen am Nachmittag die Bauhofmitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen aus dem Präventionsbereich der Polizei mit vielen Informationen zu den verschiedensten Bereichen zum Anfassen oder auch nur einfach zum Schnacken zur Verfügung.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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