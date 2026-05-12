Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung des Führungs- und Lagedienstes vom 11.5.2026, 4.18 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Sonntag (10.5.2026) vermissten 13-Jährigen aus Gießen wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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