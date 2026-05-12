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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Achtung! Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Giessen (ots)

WETTERAUKREIS: Achtung! Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Die Polizei warnt aktuell vor Telefonbetrügern, die versuchen, ihre Opfer zur Herausgabe von Geld oder Wertsachen zu bewegen. Derzeit melden sich vermehrt Bürgerinnen und Bürger aus Ortenberg bei der Polizei und berichten von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Die Täter behaupten, Einbrecherbanden in der Nachbarschaft festgenommenen zu haben. Ziel ist es, an Wertsachen zu gelangen und diese "sicher zu verwahren".

Aktuell sind die Kriminellen im Raum Ortenberg aktiv. Erfahrungsgemäß sind die Anrufe nicht nur auf einen Ort oder Landkreis beschränkt.

Um es den dreisten Betrügern möglichst schwer zu machen, bittet die Polizei um Mithilfe. Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über die Maschen der Täter. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für ihre Angehörigen zur Verfügung. Zeigen Sie die Möglichkeit auf, unter der Nummer 110 jederzeit die Polizei zu Hilfe holen zu können.

Betrüger manipulieren oftmals geschickt. In der Regel versuchen sie, ihre Opfer initial zu schockieren. In vergangenen Fällen kam es bereits zu zahlreichen Anrufen und Gesprächen, die sich teils über einen langen Zeitraum, in manchen Fällen Stunden, erstrecken können. Darin üben die Kriminellen im Verlauf immer mehr Druck auf ihre Opfer aus. Die dabei genutzten Betrugsmaschen sind vielfältig.

Die Ermittler raten: Echte Polizisten, Staatsanwälte oder Banken fragen telefonisch nicht nach Details, Wertgegenständen, Geheimnummern oder fordern Sie telefonisch zu Überweisungen auf. Sollte sich ein angeblicher Mitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf! Vergewissern Sie sich im Zweifel persönlich bei Ihrer Bank oder bei der echten Polizei. Geben Sie auf keinen Fall Informationen zu Ihren Wertgegenständen, private Daten wie z.B. Bankkonto- und Kartendaten oder andere Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal), heraus. Echte Polizeibeamte werden Sie zudem niemals auffordern, Ihre Wertgegenstände herauszugeben, um diese zu verwahren.

Im Zweifel gilt: Gespräch sofort beenden und die Polizei informieren!

Die Polizei Hessen bietet umfangreiche Präventionsangebote und gibt kostenlos Tipps. Kontakt zu den mittelhessischen Ansprechpersonen finden Sie auf unserer Internetseite: https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-im-polizeipraesidium-mittelhessen

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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