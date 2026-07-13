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POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrerin eines Leichtkraftfahrzeugs bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 12. Juli 2026, gegen 13:30 Uhr, ist eine 55-jährige Frau aus Nordenham auf der Straße "An den Wurten" mit einem Leichtkraftfahrzeug verunfallt.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor die 55-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Zweirad. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach.
Die Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Am Leichtkraftfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
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