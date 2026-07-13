Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Deichhorst

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12. Juli 2026, gegen 18:20 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst im Bereich der Anschlussstelle Deichhorst der Autobahn 28 drei Personen leicht verletzt worden.

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek beabsichtigte, mit einem VW von der Autobahn 28 nach links auf die Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung Wildeshausen einzufahren. Dabei übersah er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen bevorrechtigten 30-jährigen Motorradfahrer aus Delmenhorst, der die Wildeshauser Straße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer mit der Fahrertür des VW kollidierte. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Fahrer des VW sowie dessen 17-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wildeshauser Straße im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

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